Atelier céramique ouvert De fer et de terre Lauw, samedi 6 avril 2024.

Exposition de la céramiste, Lauriane Firoben, et de son invité, le forgeron d’art Gabriel Goerger. Temps forts de la journée Visite de l’atelier, cuisson au bois participative dans un four éphémère de 13h à 19h, initiation à la forge à travers la réalisation d’un objet/sculpture destiné au jardin de 14h à 18h (durée 30 min à partir de 9 ans).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 19:00:00

32 Rue du Château

Lauw 68290 Haut-Rhin Grand Est lauriane@firoben-ceramique.fr

