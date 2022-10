Atelier céramique – Mobile de Noël – Enfants de 6 à 11 ans Saint-Jean-Trolimon Saint-Jean-Trolimon Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Saint-Jean-Trolimon À l’aide de gabarits, réalise 1 grand sujet et 2 petits, au choix.

Après cuisson, ils seront suspendus à un morceau de bois que tu auras peint pendant l’atelier.

Tu pourras décorer ta maison ou ta chambre pour Noël avec ton joli mobile.

Émaillage en blanc uniquement. Nous travaillerons autour des couleurs douces que sont le blanc et le beige.

4 places disponibles – Sur réservation levaisselierdalice@yahoo.com +33 6 85 38 67 05

