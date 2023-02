Portes ouvertes à l’atelier Atelier céramique « l’émaux pour le dire », 31 mars 2023, Luzy-sur-Marne.

Portes ouvertes à l’atelier 31 mars – 2 avril Atelier céramique « l’émaux pour le dire »

L’ARGILE

Par nécessité, l’Homme depuis la nuit des temps modèle l’argile pour réaliser des objets utilitaires et parfois artistiques et de ce fait il laisse son empreinte qui personnalisera son territoire.

L’argile est produite par l’érosion des roches composant la croûte terrestre.

Cette érosion est universelle, permanente et continue. Il se forme chaque jour plus d’argile que l’humain ne peut en extraire pour ses usages industriels.

Puis, au fil du temps, ce matériau noble est utilisé largement pour une expression artistique.

De nos jours, la technique aidant, mille et une possibilités sont offertes aux industriels et aux artistes afin de développer leur créativité.

L’Argile est facile à extraire, facile à travailler, peu coûteuse, écologique sans problème de recyclage, durable dans le temps et offre quasiment à l’infini une multitude de possibilités.

J’essaie humblement d’être un maillon pour que ce noble travail de la Terre puisse se développer et se transmettre.

« Passionné par le travail de la Terre magnifiée par le feu, je réalise des pièces uniques principalement décoratives. J’aime particulièrement le rendu des Terres gercées, étirées, craquelées, grattées puis enfumées. Je pratique également le Raku, le Raku-nu, les Terres sigillées, les grès hautes températures, la céramique noire ainsi que l’Obvara.

Les possibilités qu’offre le travail de la Terre sont, si l’on intègre les formes, les différentes techniques et le croisement de ces techniques, quasi inépuisables : c’est ce qui me passionne et j’aime rester curieux de ce que je vais à nouveau découvrir.

Pour partager et transmettre ma passion des stages personnalisés « découverte du travail de la Terre » sont proposés à mon Atelier. J’interviens également, sur demande, dans les Ecoles, Maisons de Retraite, Structures spécialisés, Centre de Loisirs et autres… »

Pour les JEMA 2023 je propose à mon Atelier, durant les trois jours, des visites guidées et détaillées décrivant les différentes techniques avec les résultats obtenus visibles dans ma Galerie.

Des stagiaires seront présents et réaliseront devant le public des créations personnelles.

Je peux recevoir des groupes (publics ou scolaires) sur réservation.

Je propose également des sorties de cuisson RAKU le samedi 1er avril à 15 h 30 et le dimanche 2 avril à 11 h et 15 h 30.

Moment magique où les Eléments : la Terre, le Feu, l’Air et l’Eau, conjugués à la Main de l’Homme se subliment et nous laissent humbles.

Atelier céramique « l’émaux pour le dire » LUZY-sur-MARNE52000 Luzy-sur-Marne 52000 Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T07:30:00+00:00 – 2023-04-02T16:30:00+00:00