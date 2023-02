VISITE D’ATELIER : Céramique, gravure, dessin, bijoux de corps et de maison Atelier Ceramique Laure Thibaud lieu dit Mothes 31310 Latour, 1 avril 2023, Latour.

VISITE D’ATELIER : Céramique, gravure, dessin, bijoux de corps et de maison 1 et 2 avril Atelier Ceramique Laure Thibaud lieu dit Mothes 31310 Latour

Immersion dans le lieu de création de deux artisanes d’art, l’une est bijoutière et décoratrice, l’autre céramiste.

Atelier Ceramique Laure Thibaud lieu dit Mothes 31310 Latour lieu dit”Mothes” Latour 31310 Haute Garonne Occitanie

Laure Thibaud:

Matières et couleurs, traces et volumes, toucher et regard, c’est ce que je vous propose par une visite guidée de mon atelier de céramique à la découverte des matériaux et des outils pour la mise en œuvre d’objets usuels ou de sculptures. J’aborderai également ma démarche artistique, les gestes et techniques diverses de modelage ainsi que des notions de finitions aux engobes et aux émaux de cendre. Vous pourrez y découvrir mes créations céramique en grès et en porcelaine pour illustrer mes propos. Des dessins et gravures y seront aussi exposés pour entrer plus profondément dans l’univers qui est le mien inspiré par le paysage, la nature et le végétal.

Chloé Thibaud invitée:

Créatrice de bijoux dans lesquels elle mêle textiles naturels, porcelaine, grès et laiton martelé. Elle réalise aussi des luminaires et de petits objets de décoration pour la maison.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

crédit Laure Thibaud