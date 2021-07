Lannemezan Lannemezan Hautes-Pyrénées, Lannemezan Atelier Céramique Lannemezan Lannemezan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lannemezan Hautes-Pyrénées Atelier Céramique avec Akiko Hoshina.

Modelage avec l’argile et fils de fer = feuilles, tracer du temps.

Dès 6 ans.

Matériel fourni par l’artiste.

Tarif : 15€/personne (+cuisson 5€). Renseignements et inscriptions au 05 62 99 13 59.

Limité à 10 personnes. +33 5 62 99 13 59 http://lannemezan.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-02 par

