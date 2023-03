Jean upcyclé Atelier Céline Dupuy, 27 mars 2023, Paris.

Jean upcyclé 27 mars – 2 avril Atelier Céline Dupuy

Artiste, designer textile, auteure de livres de couture (Marabout, Südwest, Manteau) et professeure, diplômée des écoles Auguste Renoir et Duperré, je collabore depuis plus de vingt ans avec des artistes, des marques, des magazines de tendances et DIY.

Pendant les JEMA, je vous propose de venir découvrir mon atelier ainsi que mes pièces uniques intemporelles en jean upcyclé.

J’y donne également des cours de couture et broderie traditionnelle et créative (customisation, réparation, upcycling…), aux adultes comme aux enfants désireux d’apprendre ces savoirs-faire pour réaliser leurs envies.

Le jean upcyclé est et sera.

Au fil du temps, depuis 15 ans, j’étoffe mes recherches par la création de mes pièces hétéroclites, intemporelles et uniques. J’aime être surprise et surprendre en proposant une autre alternative, avec pour matériau de prédilection le denim.

La démarche éco-responsable est inhérente au projet, elle est liée à l’environnement, à l’écologie, au monde que l’on transmet collectivement.

Ainsi, nous pouvons devenir notre propre ressource.

Au plaisir de vous rencontrer, dans mon atelier durant les Journées Européennes des Métiers d’Art

Céline Dupuy

Atelier Céline Dupuy 27 rue louis braille Paris 75012 Quartier du Bel-Air Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0660164102 »}, {« type »: « email », « value »: « dupuy.celine@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/celinedupuymllekou/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T11:00:00+02:00 – 2023-03-27T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

upcycling jean

(c) Marie Claire Idées