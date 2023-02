Cédric GRALL bijoux Atelier Cedric Grall Bijoux, 1 avril 2023, Pont-Scorff.

Atelier Cedric Grall Bijoux
7, Route de Lorient
Pont-Scorff 56620
Morbihan Bretagne

Cédric GRALL ouvre son Atelier boutique et vous présente ses créations réalisées en techniques de Forge et de Filigrane.

Des collections travaillées en Argent 925 Millièmes.

Pierres naturelles – fines et ornementales – et perles serties.

Intemporels, contemporains et colorés, les bijoux Cédric GRALL, sont des bijoux à vivre.

Venez découvrir ou re-découvrir votre artisan local et son lieu de création, sans oublier de vous faire plaisir ou faire plaisir afin de “Sublimer votre quotidien” ou celui de vos proches.



2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

