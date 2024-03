Atelier CCAS L’armoire à pharmacie une amie à surveiller à la Maison de Quartier de Clair Vallon Bagnères-de-Bigorre, mardi 2 avril 2024.

Atelier CCAS L’armoire à pharmacie une amie à surveiller à la Maison de Quartier de Clair Vallon Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Le CCAS propose un atelier info gratuit et ouvert à tous « l’Armoire à pharmacie, une amie à surveiller ».

Conseils sur la conservation et l’utilisation des médicaments. Explications entre médicaments d’origine et générique…

Renseignements eu CCAS 05 62 91 06 41

30 avenue Géruzet .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 10:30:00

fin : 2024-04-02 12:00:00

à la Maison de Quartier de Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

