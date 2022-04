[Atelier] Caux réalisations éoliennes Petit-Caux Petit-Caux Catégories d’évènement: Petit-Caux

Seine-Maritime

[Atelier] Caux réalisations éoliennes Petit-Caux, 27 avril 2022, Petit-Caux. [Atelier] Caux réalisations éoliennes Petit-Caux

2022-04-27 – 2022-04-27

Petit-Caux Seine-Maritime Petit-Caux L’association Du grain à moudre et le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne vous propose de fabriquer des éoliennes sonores à partir objets et de matériaux de récupération !

Ces éoliennes sonores seront installées en différents lieux de Petit-Caux. L’association Du grain à moudre et le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne vous propose de fabriquer des éoliennes sonores à partir objets et de matériaux de récupération !

Ces éoliennes sonores seront installées en différents lieux de Petit-Caux. +33 2 35 86 31 61 L’association Du grain à moudre et le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne vous propose de fabriquer des éoliennes sonores à partir objets et de matériaux de récupération !

Ces éoliennes sonores seront installées en différents lieux de Petit-Caux. Petit-Caux

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Petit-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Petit-Caux Adresse Ville Petit-Caux lieuville Petit-Caux Departement Seine-Maritime

[Atelier] Caux réalisations éoliennes Petit-Caux 2022-04-27 was last modified: by [Atelier] Caux réalisations éoliennes Petit-Caux Petit-Caux 27 avril 2022 Petit-Caux seine-maritime

Petit-Caux Seine-Maritime