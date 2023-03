Atelier de peinture décorative Atelier Catlet Charenton-le-Pont Catégories d’Évènement: Charenton-le-Pont

Atelier de peinture décorative Atelier Catlet, 31 mars 2023, Charenton-le-Pont. Atelier de peinture décorative 31 mars – 2 avril Atelier Catlet L’Atelier Catlet à été créé par Catherine Letrange, diplômée de l’IPEDEC en 1990 (Institut de Peinture Décorative de Paris). Formée aux techniques des faux-bois, faux-marbre, patines. Catlet étoffe tout du long de sa carrière avec l’apprentissage de nouvelles techniques comme Le sgraffito (lauréate du prix des métiers d’art du Rotary club IDF en 2013/2014) La dorure, l’art du portrait.

Être peintre en décor c’est se retrouver entre le peintre en bâtiment et l’artiste. C’est savoir gérer la préparation des supports que ce soit des surfaces murales ou des plafonds en passant par le meuble peint, le panoramique … Atelier Catlet à principalement travaillé pour une clientèle de particuliers, ce qui confère à son travail un gage de qualité.

Depuis de nombreuses années, Catherine Letrange enseigne – tout public – les techniques de la peinture décorative. Que cela se passe dans un centre de formation professionnel pour adulte, un atelier (l’Établisienne) où son propre atelier, la qualité de l’enseignement est aussi riche.

5 modules de formation sont proposés à l’atelier catlet : c uleur – patine – imitation de matière – création de maquettes – peinture sur mobilier. Chaque module peut se faire séparément ou se regrouper en formation longue.

Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, Catherine Letrange, propose des démonstrations de techniques dècorative type faux marbre / Ornementation.

Des conseils précieux pour repeindre des meubles, de la préparation à la création du décor. Il n’y a pas besoin de savoir dessiner ou peindre pour s’inscrire ! Juste l’envie de faire. Programmes à la carte de 1 jour, 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Atelier Catlet 50 rue du Général Leclerc, 94220 Charenton le pont Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/AtelierCatlet?locale=fr_FR »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Peinture décorative sur mobilier . Patines . Pochoirs . décors peints Personnelle

