Vie dans l’atelier d’une potière Atelier Catherine Cotonian Moiroux 37 rue des écoles 34150 St Jean de Fos, 1 avril 2023, Saint-Jean-de-Fos. Vie dans l’atelier d’une potière 1 et 2 avril Atelier Catherine Cotonian Moiroux 37 rue des écoles 34150 St Jean de Fos Vie dans l’atelier d’une potiere. Venez visiter mon atelier. Selon votre arrivée dans l’atelier, vous assisterez soit au tournage des pièces, à leur décoration sur pièce crues, ou l’émaillage, enfournement etc.. Je réalise des céramiques en faïence blanches, utilitaires et/ou décoratives, sur lesquelles chaque décor est unique, d’inspiration largement méditerranéenne. A la demande, je réalise également des carreaux et des fresques murales (paysage …). Bienvenue dans mon atelier! Pour tout public, accès handicapés. Atelier Catherine Cotonian Moiroux 37 rue des écoles 34150 St Jean de Fos 37 rue des écoles laiques 34150 St Jean De Fos Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://potiersdestjeandefos.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

