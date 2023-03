Bienvenue à l’Atelier Atelier Catherine Bland Céramiques Case-Pilote Catégorie d’Évènement: Case-Pilote

Bienvenue à l’Atelier Atelier Catherine Bland Céramiques, 1 avril 2023, Case-Pilote. Bienvenue à l’Atelier 1 et 2 avril Atelier Catherine Bland Céramiques Je vous propose une immersion dans un atelier de céramique, dans un espace de travail avec une exposition-vente installée pour l’occasion.

Dans mon atelier, sur les hauteurs de Case Pilote, dans un écrin de verdure il y a des terres de couleurs et provenances diverses, des outils et des pots avec des poudres différentes, des assiettes, des bols, des carafes mais aussi tout un monde de sculptures et de création … pour sublimer le quotidien.

J’aime expliquer mon travail, les différentes étapes de la création d’une céramique en partant de la boule de terre jusqu’à la pièce terminée. Atelier Catherine Bland Céramiques quartier Les Citronnelles Case Pilote Case-Pilote 97222 Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/catherinebland_ceramiques/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0696279309 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T16:00:00+02:00 – 2023-04-02T00:00:00+02:00

2023-04-02T16:00:00+02:00 – 2023-04-03T00:00:00+02:00 atelier ceramique catherine bland

Détails Catégorie d’Évènement: Case-Pilote Autres Lieu Atelier Catherine Bland Céramiques Adresse quartier Les Citronnelles Case Pilote Ville Case-Pilote Lieu Ville Atelier Catherine Bland Céramiques Case-Pilote

Atelier Catherine Bland Céramiques Case-Pilote https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/case-pilote/

Bienvenue à l’Atelier Atelier Catherine Bland Céramiques 2023-04-01 was last modified: by Bienvenue à l’Atelier Atelier Catherine Bland Céramiques Atelier Catherine Bland Céramiques 1 avril 2023 Atelier Catherine Bland Céramiques Case-Pilote Case-Pilote

Case-Pilote