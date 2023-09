Cet évènement est passé Atelier Castañuelas avec Marisol Jimenez Flamenco en France Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public adolescents adultes. payant Tarif 1 Atelier de 2 heures 30 € (adhérents des associations Flamenco en France et Via Flamenca) 45 € (non-adhérent.e.s) Places limitées – Priorité aux abonnements annuels. Atelier mensuel dédié à l’apprentissage des castagnettes, avec une passionnée de cet instrument, Marisol Jimenez. Instruments emblématiques de la

culture espagnole, les castagnettes ornent la danse de leurs sons tour à

tour délicats ou toniques. Ce sont des instruments d’accompagnement et

d’interprétation. Marisol Jimenez

a étudié avec des grands maîtres tels que Paco Romero, Juan Morilla,

Maria Magdalena, Nieves Ongay… qui lui ont transmis l’art des

castagnettes comme instrument à part entière, lui permettant

d’interpréter les œuvres des grands compositeurs (Falla – Vida Breve

Danza 1, Turina – Zambra, Granados – Andaluza, Albeniz – Asturias…)

ainsi que les palos appropriés du flamenco, en particulier la Siguiriya. Malgré

la réputation désuette de l’instrument, jugé à tort de ringard, Marisol

et sa soeur Elvira n’ont jamais cédé aux modes et ont continué à

proposer leur enseignement en région parisienne. Dans son parcours artistique, elle

a continué à cultiver la pratique de cet instrument aux multiples

facettes, toujours à la recherche du son juste et nuancé. C’est avec un

plaisir renouvelé qu’elle partage cette passion avec ses élèves. Premier atelier : Dimanche 23 septembre 2023 de 14h à 18h Il

peut vous être prêté une paire de castagnettes (nombre limité).

Marisol vous donnera des conseils si vous souhaitez en acquérir de

qualité. 14h-16h : Niveau Débutant (2h) Prise de contact avec l’instrument, quelques rythmes, tout d’abord castagnettes jouées seules puis avec la danse. Des petits enchainements sont construits rapidement afin de ressentir le plaisir lié à l’instrument. 16h-18h : Niveau Initié /expérimenté (2h) Ce cours est destiné aux

stagiaires ayant déjà une expérience de l’instrument. Il est axé sur le

perfectionnement de la technique et la recherche de musicalité, il

permet de visiter différents univers du flamenco. Les palos peuvent être choisis en concertation avec le groupe. Professionnels : Marisol Jimenez peut ouvrir un petit groupe à la demande destiné aux professionnels intéressés. Qu’ils soient débutants ou non dans l’utilisation des castagnettes, un cursus rapide est proposé. Flamenco en France 33 rue des Vignoles 75020 Paris Contact : https://www.flamencoenfrance.fr/stages/atelier-castanuelas-2023-07-19 +33616602539 marisol@viaflamenca.com https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis https://www.flamencoenfrance.fr/stages/atelier-castanuelas-2023-07-19

