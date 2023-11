PRISMES – Ouverture de l’atelier de Cassandre Cecchella #2 Atelier Cassandre Cecchella Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde PRISMES – Ouverture de l’atelier de Cassandre Cecchella #2 Atelier Cassandre Cecchella Bassens, 13 décembre 2023, Bassens. PRISMES – Ouverture de l’atelier de Cassandre Cecchella #2 Mercredi 13 décembre, 14h00 Atelier Cassandre Cecchella entrée libre OUVERTURE DE L’ATELIER DE CASSANDRE CECCHELLA À Bassens Venez rencontrer l’artiste et amener avec vous vos photos de famille ! Les photographies numériques sont aussi les bienvenues ! Entrée 1 : 53 avenue Jean Jaurès, 33530 Bassens

Entrée 2 : 34 avenue de la République, 33530 Bassens

de 14h à 18h _______ Au programme _______ → Atelier Carte de vœux à partir d’une de vos photographies

→ Partage de vos albums photo de famille

→ Rencontre avec l’artiste Cassandre Cecchella autour de ses nouvelles peintures

Pour réaliser une nouvelle série de peintures "Un dimanche au fleuve", Cassandre Cecchella souhaite s'inspirer de vos moments de vie. Venez déposer à l'atelier vos photos de retrouvailles en famille. Et peut-être reconnaîtrez vous dans une prochaine peinture un détail de vos heureux souvenirs. Retrouvez Cassandre Cecchella et Marion, la médiatrice de Prismes, pour de nouveaux rendez-vous en 2024 ! _______ Pour suivre toute l'aventure → www.prismes.art _______ Prismes, un dispositif singulier en soutien à la création contemporaine, qui va se déployer au cours de l'année 2023/2024, associant 9 communes de la métropole et les citoyens à un processus unique de création artistique. Un programme expérimental soutenu par Bordeaux Métropole, dans le cadre de son plan de soutien à l'économie de proximité.

