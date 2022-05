Atelier Cartographie – Cartomancie, paysage d’avenir aux Tuileries Jardin des Tuileries Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier Cartographie – Cartomancie, paysage d’avenir aux Tuileries Jardin des Tuileries, 4 juin 2022, Paris. Atelier Cartographie – Cartomancie, paysage d’avenir aux Tuileries

Jardin des Tuileries, le samedi 4 juin à 10:00

Cartographie – Cartomancie, paysage d’avenir aux Tuileries ———————————————————- ### Comment évoluerait le jardin des Tuileries face au changement climatique? Deux paysagistes-animatrices vous proposent d’imaginer la carte du jardin des Tuileries du futur. En famille, petits et grands choisissent une parcelle, piochent des cartes légendées, puis, à l’aide de leur créativité et des explications des paysagistes, imaginent sa transformation. Ils planifient, dessinent et colorient puis complètent la grande carte du jardin pour en proposer une représentation nouvelle. Une sensibilisation ludique aux conséquences du changement climatique sur le végétal!

Atelier gratuit, sans réservation, proposé en continu sur la journée du samedi 4 juin

Imaginez l’évolution du jardin des Tuileries face au changement climatique! Choisissez une parcelle, piochez des cartes éléments, faites appel à votre créativité et complétez la carte du jardin. Jardin des Tuileries Avenue du General Lemonnier 75001 Paris Paris Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Jardin des Tuileries Adresse Avenue du General Lemonnier 75001 Paris Ville Paris lieuville Jardin des Tuileries Paris Departement Paris

Jardin des Tuileries Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier Cartographie – Cartomancie, paysage d’avenir aux Tuileries Jardin des Tuileries 2022-06-04 was last modified: by Atelier Cartographie – Cartomancie, paysage d’avenir aux Tuileries Jardin des Tuileries Jardin des Tuileries 4 juin 2022 Jardin des Tuileries Paris Paris

Paris Paris