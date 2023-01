Atelier carto-party Les Fontenelles Les Fontenelles Les Fontenelles Catégories d’Évènement: Doubs

2023-01-17 18:30:00 – 2023-01-17 20:30:00

Comité des usagers du Plan Doux Horloger : atelier «carto-party»

Comité des usagers du Plan Doux Horloger : atelier «carto-party»

• Définir collectivement sur une carte les emplacements pour du stationnement vélo

• Echanges sur les différents types de services (aide à l’achat de vélo, location longue

durée…) à mettre en place sur le territoire

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION POUR L’OBTENTION DU LIEN DE CONNEXION :

03 39 64 02 00 / alizee.betsch@parcdoubshorloger.fr alizee.betsch@parcdoubshorloger.fr +33 3 39 64 02 00 Parc naturel régional du Doubs Horloger 18 Rue du Couvent Les Fontenelles

