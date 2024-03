Atelier cartes postales 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin, samedi 30 mars 2024.

Atelier cartes postales Venez créer des cartes postales poétiques ! L'aquarelle, les crayons de couleur et les mots seront les moyens utilisés afin d'explorer les thèmes du paysage et du voyage. De courts textes imprim… Samedi 30 mars, 15h30 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin

Venez créer des cartes postales poétiques !

L’aquarelle, les crayons de couleur et les mots seront les moyens utilisés afin d’explorer les thèmes du paysage et du voyage.

De courts textes imprimés, seront proposés sur chaque carte. Ils agissent comme des étincelles à prolonger par les dessins et les mots. Chacun.e sera accompagné.e par Valérie Linder, dans la conception et la réalisation de ses idées.

​A partir de 7 ans, sur inscription;

