**Atelier cartes Pop-up de ton héros/héroïne préféré.e** Donne vie à ton héros ou héroïne de bande dessinée préféré(e) en réalisant une carte animée 3D !

8 places, prévoir : crayon, gomme, feutres, règle, ciseaux et colle.

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T17:00:00

