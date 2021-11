Arcueil Maison de l'environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil, Val-de-Marne Atelier Cartes de voeux Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Cartes de voeux Mercredi 1er décembre à 14:30 Maison de l’Environnement – 66 rue de la Division du Général Leclerc – Arcueil Autour d’un atelier créatif et convivial, apprenez à faire du papier recyclé et repartez avec des cartes de vœux originales et naturelles. Pensez à prendre une pochette (type pochette élastique) pour le transport de vos œuvres jusqu’à chez vous. [réservation en ligne](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTrdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUNkcyOUQ4MkhDWUEyUDhMVTQ5Q0cxNjE1TSQlQCNjPTEkJUAjdD1n) A partir de 4 ans Proposé par la maison de l’environnement Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

