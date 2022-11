Atelier cartes de voeux Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Atelier cartes de voeux Erquy, 22 décembre 2022, Erquy. Atelier cartes de voeux

1 Rue Guérinet Bibliothèque municipale d’Erquy Erquy Côtes-d’Armor Bibliothèque municipale d’Erquy 1 Rue Guérinet

2022-12-22 – 2022-12-22

Bibliothèque municipale d’Erquy 1 Rue Guérinet

Erquy

Côtes-d’Armor Erquy La bibliothèque propose un atelier créatif pour réaliser des cartes de vœux en papier recyclé. De jolies cartes faites à la main pour souhaiter à ceux que l’on aime un Joyeux Noël et une Bonne Année, pour faire plaisir et aussi se faire plaisir : ) Atelier ouvert aux enfants dès 8 ans, matériel fourni.

Le nombre de places est limité, il est indispensable de s’inscrire pour participer ! +33 2 96 72 14 24 Bibliothèque municipale d’Erquy 1 Rue Guérinet Erquy

dernière mise à jour : 2022-11-23 par Office de tourisme de Pléneuf-Val-André

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Erquy Adresse Erquy Côtes-d'Armor Office de tourisme de Pléneuf-Val-André Bibliothèque municipale d'Erquy 1 Rue Guérinet Ville Erquy lieuville Bibliothèque municipale d'Erquy 1 Rue Guérinet Erquy Departement Côtes-d'Armor

Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Atelier cartes de voeux Erquy 2022-12-22 was last modified: by Atelier cartes de voeux Erquy Erquy 22 décembre 2022 1 Rue Guérinet Bibliothèque municipale d'Erquy Erquy Côtes-d'Armor Office de tourisme de Pléneuf-Val-André Ctes-d'Armor Erquy

Erquy Côtes-d'Armor