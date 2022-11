Atelier cartes de voeux

Atelier cartes de voeux, 21 décembre 2022, . Atelier cartes de voeux



2022-12-21 14:30:00 14:30:00 – 2022-12-21 17:00:00 17:00:00 Viens fabriquer des cartes de vœux uniques et personnalisées ! A partir de 6 ans. Sur inscription. Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche. Viens fabriquer des cartes de vœux uniques et personnalisées ! A partir de 6 ans. Sur inscription. Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche. lepassage@remalardenperche.com +33 2 33 83 65 93 https://remalardenperche.fr/lepassage/ dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville