Atelier “cartes créatives” Craponne-sur-Arzon, 22 décembre 2021, Craponne-sur-Arzon. Atelier “cartes créatives” Mairie 10 boulevard Félix Allard Craponne-sur-Arzon

2021-12-22 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-22 Mairie 10 boulevard Félix Allard

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Papi, mamie, oncle, tante, parents… venez fabriquer en famille vos cartes de fin d’année ! Mairie 10 boulevard Félix Allard Craponne-sur-Arzon

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Adresse Mairie 10 boulevard Félix Allard Ville Craponne-sur-Arzon lieuville Mairie 10 boulevard Félix Allard Craponne-sur-Arzon