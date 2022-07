Atelier cartes à broder sur le Chemin des Arts

Atelier cartes à broder sur le Chemin des Arts, 18 août 2022, . Atelier cartes à broder sur le Chemin des Arts



2022-08-18 – 2022-08-18 EUR 0 0 Atelier cartes à broder : chaque participant se verra confier 6 cartes postales et aura à sa disposition des perles de rocaille, du fil à broder, de la dentelle ancienne, des timbres, des écritures, afin de customiser celles-ci. Des créations uniques, prêtes à être postées, offertes ou même encadrées ! Avec Isabelle Schwartz artiste, de Savigny-en-Terre-pleine Atelier cartes à broder : chaque participant se verra confier 6 cartes postales et aura à sa disposition des perles de rocaille, du fil à broder, de la dentelle ancienne, des timbres, des écritures, afin de customiser celles-ci. Des créations uniques, prêtes à être postées, offertes ou même encadrées ! Avec Isabelle Schwartz artiste, de Savigny-en-Terre-pleine dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville