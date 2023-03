Atelier carterie – Loisirs créatifs à la médiathèque Victor Gastebois Rue du Géricault Mortain-Bocage Normandie Tourisme / Attitude Manche Mortain-Bocage Catégories d’Évènement: Manche

Mortain-Bocage

Atelier carterie – Loisirs créatifs à la médiathèque Victor Gastebois Rue du Géricault, 24 mars 2023, Mortain-Bocage Normandie Tourisme / Attitude Manche Mortain-Bocage. Atelier carterie – Loisirs créatifs à la médiathèque Victor Gastebois Mortain Rue du Géricault Mortain-Bocage Manche Rue du Géricault Mortain

2023-03-24 17:30:00 17:30:00 – 2023-03-24 20:00:00 20:00:00

Rue du Géricault Mortain

Mortain-Bocage

Manche Mortain-Bocage Atelier pour les adultes animé par Patrick Lamy, à la médiathèque Victor Gastebois. Gratuit. Réservation obligatoire au 02 33 59 75 65. Atelier pour les adultes animé par Patrick Lamy, à la médiathèque Victor Gastebois. Gratuit. Réservation obligatoire au 02 33 59 75 65. +33 2 33 59 75 65 Rue du Géricault Mortain Mortain-Bocage

dernière mise à jour : 2023-03-06 par Normandie Tourisme / Attitude Manche

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Mortain-Bocage Autres Lieu Mortain-Bocage Adresse Mortain-Bocage Manche Normandie Tourisme / Attitude Manche Rue du Géricault Mortain Ville Mortain-Bocage Normandie Tourisme / Attitude Manche Mortain-Bocage Departement Manche Lieu Ville Rue du Géricault Mortain Mortain-Bocage

Mortain-Bocage Mortain-Bocage Normandie Tourisme / Attitude Manche Mortain-Bocage Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortain-bocage normandie tourisme / attitude manche mortain-bocage/

Atelier carterie – Loisirs créatifs à la médiathèque Victor Gastebois Rue du Géricault 2023-03-24 was last modified: by Atelier carterie – Loisirs créatifs à la médiathèque Victor Gastebois Rue du Géricault Mortain-Bocage 24 mars 2023 manche Mortain Rue du Géricault Mortain-Bocage Manche Mortain-Bocage Normandie Tourisme / Attitude Manche Rue du Géricault Mortain-Bocage

Mortain-Bocage Normandie Tourisme / Attitude Manche Mortain-Bocage Manche