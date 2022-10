Atelier carterie artisanale et écologique

Atelier carterie artisanale et écologique, 18 février 2023, . Atelier carterie artisanale et écologique



2023-02-18 – 2023-02-18 45 50 EUR Public enfant dès 8 ans et adulte. Aurore L’Hiver Naît vous propose de venir composer votre collection de cartes postale à offrir ou à s’offrir avec des tampons encreurs originaux sur des papiers éco-responsables avec des encres naturelles. Public enfant dès 8 ans et adulte. Aurore L’Hiver Naît vous propose de venir composer votre collection de cartes postale à offrir ou à s’offrir avec des tampons encreurs originaux sur des papiers éco-responsables avec des encres naturelles. Association Rues des arts dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville