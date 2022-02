Atelier Carte postale Palais des Congrès de Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Palais des Congrès de Gruissan, le dimanche 20 mars à 15:00

“Venez créer votre carte postale” atelier animé par Catherine Lemaire L’atelier permet de créer ses propres cartes pour les offrir lors d’occasions précises ou pour les collectionner .

Gratuit. Pass vaccinal et masque obligatoires. Inscription en ligne.

par Catherine Lemaire Palais des Congrès de Gruissan 13 av de Narbonne Gruissan Aude

2022-03-20T15:00:00 2022-03-20T17:00:00

