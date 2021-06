Roubaix Espace vert rue de Mouvaux Nord, Roubaix Atelier carte postale Espace vert rue de Mouvaux Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Espace vert rue de Mouvaux, le lundi 19 juillet à 17:30

Cette activité est proposée par l’association Astuce. Un atelier en plein air pour les petits poètes de la nature qui repartiront avec leur création. 4 ateliers de 30 minutes sur inscription au 06.17.65.92.49 32 places disponibles.

Sur inscription

Sur le thème de la nature

