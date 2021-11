Lussac-les-Châteaux La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux, Vienne Atelier Carte Pop-up La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Atelier Carte Pop-up La Sabline – Médiathèque, 4 décembre 2021, Lussac-les-Châteaux. Atelier Carte Pop-up

La Sabline – Médiathèque, le samedi 4 décembre à 10:00

Venez fabriquer votre carte de Noël avec Elise Haudiquert – Au coeur du Papier de Montmorillon.

Gratuit / sur inscription

Tout public à partir de 15 ans / Sur inscription La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Autres Lieu La Sabline - Médiathèque Adresse 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Ville Lussac-les-Châteaux lieuville La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux