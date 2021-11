Rignac Rignac C@fé Lot, Rignac Atelier carte de Noel, carte de vœux au Rignac Café Rignac C@fé Rignac Catégories d’évènement: Lot

Rignac

Atelier carte de Noel, carte de vœux au Rignac Café Rignac C@fé, 28 novembre 2021, Rignac. Atelier carte de Noel, carte de vœux au Rignac Café

Rignac C@fé, le dimanche 28 novembre à 15:00

Atelier carte de Noel, carte de voeux à réaliser en papier plié, découpé…Animé par Sylvie. Pas de réservation, matériel fourni, participation libre. Rendez-vous au Petit Rignac, dimanche 28 novembre à partir de 15h. La nouvelle bière bio, ambrée, à la pression de chez Julien vient d’arriver. Toujours du vin chaud, et peut-être même des petits gâteaux ? Notre collecte pour le noël solidaire continue… A bientôt

Pas de réservation, matériel fourni, participation libre

Animé par Sylvie Rignac C@fé 46500 Rignac Rignac Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T15:00:00 2021-11-28T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lot, Rignac Autres Lieu Rignac C@fé Adresse 46500 Rignac Ville Rignac lieuville Rignac C@fé Rignac