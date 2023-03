Atelier « Carte à Planter » Médiathèque de Métabief Métabief Métabief Catégories d’Évènement: Doubs

Métabief

Atelier « Carte à Planter » Médiathèque de Métabief, 15 mars 2023, Métabief Métabief. Atelier « Carte à Planter » 18 Rue du Village Médiathèque de Métabief Métabief Doubs Médiathèque de Métabief 18 Rue du Village

2023-03-15 – 2023-03-15

Médiathèque de Métabief 18 Rue du Village

Métabief

Doubs Métabief EUR Le printemps arrive à grands pas ?? et nous t’invitons à venir créer ta propre carte à planter ! ??

C’est Kris d’Art-en-ciel et éMOTions ?? qui avec ses doigts de fée, viendra te guider pour confectionner ce très bel objet éphémère ! ?? Les infos pour t’inscrire :

?? Avoir 8 ans ou plus

?? Etre disponible le mercredi 15 mars

?? Se rendre à la Médiathèque à 14h30, ce fameux 15 mars Inscription obligatoire :

mediatheque@metabief

09.62.62.90.52 Bienvenue ! mediatheque@metabief.fr +33 9 62 62 90 52 https://metabief.fr/index.php/culture-et-loisirs/mediatheque/horaires-et-contact Médiathèque de Métabief 18 Rue du Village Métabief

dernière mise à jour : 2023-02-26 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Métabief Autres Lieu Métabief Adresse Métabief Doubs Médiathèque de Métabief 18 Rue du Village Ville Métabief Métabief lieuville Médiathèque de Métabief 18 Rue du Village Métabief Departement Doubs

Métabief Métabief Métabief Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metabief metabief/

Atelier « Carte à Planter » Médiathèque de Métabief 2023-03-15 was last modified: by Atelier « Carte à Planter » Médiathèque de Métabief Métabief 15 mars 2023 18 Rue du Village Médiathèque de Métabief Métabief Doubs Doubs Médiathèque de Métabief Métabief Métabief

Métabief Métabief Doubs