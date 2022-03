ATELIER Carte à broder Catégorie d’évènement: île de France

ATELIER Carte à broder, 1 avril 2022, . Date et horaire exacts : Le vendredi 01 avril 2022

de 17h00 à 18h30

payant

Atelier carte à broder (3-6 ans) Votre enfant sera guidé pas à pas pour réaliser une carte à broder avec du papier cartonné, du fil de coton et une aiguille à bout rond le tout dans la joie et la bonne humeur encadré par une brodeuse. Contact : 0140020660 isabelle.taillant@claje.asso.fr https://fb.me/e/20Mzk8kGA Date complète :

CLAJE

Paris