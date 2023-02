Présentation de l’atelier boutique Caroline Alves Céramique atelier Caroline Alves Céramique Paris Catégorie d’Évènement: Paris

A l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art 2023, l'atelier boutique Caroline Alves Céramique ouvre ses portes afin de présenter son fonctionnement, sa production et les services proposés. Depuis 2012, l'atelier Caroline Alves Céramique, créé et réalise des modèles originaux en céramique artisanale, destinés à un usage utilitaire ou ornemental ;

Chaque pièce fait l’objet d’une attention particulière allant de sa conception jusqu’à sa mise en œuvre et la fabrication des émaux.

Toutes les terres (faïence, grès, porcelaine) et techniques artisanales (modelage, colombin, plaque, tournage, coulage …) sont utilisées.

La plupart des modèles peuvent être réalisés sur commande.

L’atelier propose également des cours de loisirs et initiation à la céramique aux adultes et enfants.

