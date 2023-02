L’art et la matière Atelier Carole MAYANS Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

L’art et la matière Atelier Carole MAYANS, 27 mars 2023, Saint-Germain-en-Laye. L’art et la matière 27 mars – 2 avril Atelier Carole MAYANS L’aiguille boucle le fil pour nous parler d’un temps où l’on prenait le temps. Atelier Carole MAYANS 52, rue Saint-Pierre 78100 Saint Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France Originaire de Flandres et de Venise, la dentelle puisse ses racines dans le « beau XVIème siècle » qui fut marqué par un renouveau intellectuel et artistique en Europe.

Art textile raffiné, la dentelle est un tissage minutieux qui permet de créer un tissu léger et transparent par l’agencement précis des vides et des pleins. L’utilisation de matières recherchées lui confère son caractère précieux.

Après un cursus universitaire en Histoire de l’Art Médiéval, j’entreprends une formation dentellière approfondie auprès de Meilleurs Ouvriers de France (M.O.F), dans les grands centres dentelliers de France, de Belgique et d’Angleterre.

Pourvue d’une longue expérience, investie de cette matière qu’est le fil, je me définis comme passeuse d’un savoir-faire, d’un patrimoine mais aussi d’un mode d’expression inédit.

Je vous ferai découvrir cet art fascinant à travers une démonstration de dentelle au fuseau et à l’aiguille. Et pour les plus curieuses, je propose un cours découverte (sur rendez-vous uniquement). L’occasion unique d’expérimenter un nouveau savoir-faire.

