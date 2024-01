Tina Thorner Atelier Carnot Brest Catégories d’Évènement: Brest

Fin : 2024-01-05T19:00:00+01:00 – 2024-01-05T22:00:00+01:00 Concert à l’atelier carnot :

Tina Thorner (techno-musette)

cyborg mi-humaine mi-accordéon venue d’un futur proche du nord de la france

https://tinathorner.bandcamp.com/album/f-te-sans-village

19h

Prix Libre

Boissons et miam sur place

