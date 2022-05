ATELIER : CARNET DE VOYAGE

2022-07-27 – 2022-07-27 Carnet de voyage

Robert Tatin, artiste voyageur, s’inspire de différentes cultures pour créer ses œuvres. Être curieux, déambuler, rencontrer… Voilà de parfaites façons de découvrir un nouvel univers ! Visitez le musée puis réalisez un carnet de voyage sous la forme d’un livre accordéon, véritable souvenir de votre flânerie au musée Robert Tatin. Enfants de 4 à 12 ans et leurs accompagnateurs.

Atelier sur réservation au 02 43 98 80 89 – musee.tatin@lamayenne.fr Découvrez le musée autrement et partagez une activité artistique en famille ! Carnet de voyage

Atelier sur réservation au 02 43 98 80 89 – musee.tatin@lamayenne.fr

