Atelier carnet de voyage Musée des peintres de l'école de Murol, 18 septembre 2021, Murol.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des peintres de l'école de Murol

Création d’un carnet de voyage où les enfants racontent leurs vacances, leur voyage et la visite du musée. La création d’un carnet avec des dessins, des cartes, des photos… Pour marquer leurs souvenirs, ce qu’ils ont apprécié ou non dans la visite, ce qu’ils ont appris…

Pass sanitaire valide obligatoire pour les adultes qui accompagnent, gratuité pour tous.

Musée des peintres de l'école de Murol Parc du Prélong Murol, Murol Murol Puy-de-Dôme

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

