Atelier : Carnet de croquis Orschwiller, 9 juillet 2022, Orschwiller.

Atelier : Carnet de croquis

D159 Orschwiller Bas-Rhin Château du Haut-Koenigsbourg

2022-07-09 14:00:00 – 2022-07-08 16:30:00

Orschwiller

Bas-Rhin

EUR Atelier ados et adultes : Carnet de croquis

Animé par Fabrice Weiss, cet atelier s’appuie sur la forteresse et son architecture grandiose. Aux côtés de cet illustrateur de BD et de jeux d’inspiration fantastique, observez l’architecture du site, profitez de ses conseils techniques et de son regard avisé pour réaliser votre propre carnet de croquis.

L’atelier est adapté aux débutants et aux confirmés. En déambulation. A partir de 12 ans.

Animé par l’illustrateur Fabrice Weiss, cet atelier s’appuie sur la forteresse et son architecture grandiose.

+33 3 69 33 25 00

Atelier ados et adultes : Carnet de croquis

Animé par Fabrice Weiss, cet atelier s’appuie sur la forteresse et son architecture grandiose. Aux côtés de cet illustrateur de BD et de jeux d’inspiration fantastique, observez l’architecture du site, profitez de ses conseils techniques et de son regard avisé pour réaliser votre propre carnet de croquis.

L’atelier est adapté aux débutants et aux confirmés. En déambulation. A partir de 12 ans.

Orschwiller

dernière mise à jour : 2022-06-17 par Château du Haut-Koenigsbourg