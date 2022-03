Atelier carnet de croquis au jardin d’Annick Jardin d’Annick Morello Domfront Catégories d’évènement: Domfront

Annick Morello se fera un plaisir de vous faire découvrir son jardin, que ce soit lors d’une visite libre ou guidée. Marcel Gentil, quant à lui, vous initiera au carnet de croquis de fleurs (dessin et/ou coloration) !

Atelier d’initiation au carnet de croquis sur inscription à l’Office de Tourisme, jauge limitée à 10 personnes. Se munir si possible d’un crayon à papier et d’une gomme. Entrée libre pour la visite.

Annick Morello se fera un plaisir de vous faire découvrir son jardin, que ce soit lors d'une visite libre ou guidée. Marcel Gentil, quant à lui, vous initiera au carnet de croquis de fleurs !

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00

