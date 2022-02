Atelier carnaval Maison citoyenne de La Naspe Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Atelier carnaval Maison citoyenne de La Naspe, 22 février 2022, Colomiers. Atelier carnaval

du mardi 22 février au vendredi 25 février à Maison citoyenne de La Naspe

Atelier préparation de déguisement pour le Carnaval de Colomiers du 06 mars Horaires ——– 10h-12h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T10:00:00 2022-02-22T12:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T12:00:00;2022-02-24T10:00:00 2022-02-24T12:00:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T12:00:00

