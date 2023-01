Atelier carnaval et magie Valence-en-Poitou Valence-en-Poitou Valence-en-Poitou Catégories d’Évènement: Valence-en-Poitou

Vienne Valence-en-Poitou Les ateliers s’adressent aux enfants de 6 à 10 ans.

Participation aux 2 ateliers pour la continuité des 2 thèmes magie / carnaval.

Règlement à l'inscription : 10€ +33 6 49 42 25 89

