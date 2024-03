ATELIER CARNAVAL DES ANIMAUX · VIENS CRÉER TON MASQUE Montpellier, samedi 6 avril 2024.

ATELIER CARNAVAL DES ANIMAUX · VIENS CRÉER TON MASQUE Montpellier Hérault

Tu as toujours rêvé de te transformer en dragon cracheur de feu, en tigre rugissant ou en chat multicolore ?

Tu as toujours rêvé de te transformer en dragon cracheur de feu, en tigre rugissant ou en chat multicolore ?

Imagine une matinée où tout est possible, où chaque coup de feutre, de pinceaux, de ciseaux, chaque touche de couleur te rapprochent un peu plus de ton animal totem. Pamela te propose un atelier de 2 heures pour imaginer et créer le masque de ta bestiole préférée, reflet de ta personnalité ou juste fruit de ton imagination.

A La Causette, on te fournit tout le matos pour façonner ton double animal et rencontrer plein d’autres apprentis masqués pour former ensemble une vraie faune imaginaire.

Et ce n’est pas tout ! Pendant l’atelier, l’histoire des masques te sera conté par une passionnée de déguisement Pamela !

Le papier se transforme dans tes doigts de créateurs, et si c’est réussi, qui sait ? peut être que même papa et maman auront du mal à te reconnaître derrière ton déguisement !

Au programme

Découverte de l’histoire du masque dans les civilisations anciennes notamment amérindienne

Création d’un masque d’animal en papier imaginé par l’enfant et travaillé avec l’aide de Pamela 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 12:30:00

6 Rue Saint-Denis

Montpellier 34000 Hérault Occitanie lacausettebonjour@gmail.com

L’événement ATELIER CARNAVAL DES ANIMAUX · VIENS CRÉER TON MASQUE Montpellier a été mis à jour le 2024-03-21 par OT MONTPELLIER