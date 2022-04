Atelier carillon

2022-04-27 10:30:00 – 2022-04-27 Un atelier amusant pour fabriquer son carillon à vent avec des objets de récupération et des éléments naturels. Le bruit du vent n’aura plus de secret pour vous. Durée 1h30 environ.

A partir de 8 ans.

dernière mise à jour : 2022-04-22

