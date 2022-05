Atelier Caricature et Dessin Satirique Loches, 28 mai 2022, Loches.

Atelier Caricature et Dessin Satirique Loches

2022-05-28 14:00:00 – 2022-05-28 16:00:00

Loches Indre-et-Loire

Caricature et dessin satirique s’y initier, expérimenter !

Floh est caricaturiste auteure.

Elle publie, expose et conduit ses ateliers en France et à l’étranger.

https://flohday.wordpress.com

Cet atelier s’adresse à toute personne adulte curieuse et motivée, débutante ou pas !

Apporter svp crayon à dessin (facultatif: un feutre noir fin-moyen ) gomme, papier ordinaire.

Et une dose d’humour critique !

Floh est caricaturiste auteure.

Elle publie, expose et conduit ses ateliers en France et à l’étranger.

Cet atelier s’adresse à toute personne adulte curieuse et motivée, débutante ou pas !

Apporter svp crayon à dessin (facultatif: un feutre noir fin-moyen ) gomme, papier ordinaire.

celinechaptal@yahoo.fr +33 6 81 96 71 58 http://lamerelison.blogspot.fr/

Caricature et dessin satirique s’y initier, expérimenter !

Floh est caricaturiste auteure.

Elle publie, expose et conduit ses ateliers en France et à l’étranger.

https://flohday.wordpress.com

Cet atelier s’adresse à toute personne adulte curieuse et motivée, débutante ou pas !

Apporter svp crayon à dessin (facultatif: un feutre noir fin-moyen ) gomme, papier ordinaire.

Et une dose d’humour critique !

FLOH

Loches

dernière mise à jour : 2022-05-07 par