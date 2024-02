– Atelier capoeira et percussions brésiliennes – Petit Théatre du Poutyl Olivet, mardi 5 mars 2024.

– Atelier capoeira et percussions brésiliennes – Ateliers pour enfants et adolescents, animés par Anselme Couturier et Tamia Ramos le mardi 5 mars Mardi 5 mars, 10h30 Petit Théatre du Poutyl 15 à 20 euros

Début : 2024-03-05T10:30:00+01:00 – 2024-03-05T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-05T10:30:00+01:00 – 2024-03-05T17:00:00+01:00

Trois ateliers destinés aux enfants de 5 à 15 ans, pour s’initier à la capoeira et à son accompagnement par la voix et les percussions brésiliennes :)

Petit Théatre du Poutyl Parc du Poutyl Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « assomusicamos@gmail.com »}]

