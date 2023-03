L’atelier d’une modiste Atelier Capéu, 1 avril 2023, Saumur.

L’atelier d’une modiste 1 et 2 avril Atelier Capéu

Découverte de l’atelier de Pauline Cruchandeau Grigoli, modiste créatrice de couvre-chefs.

Dans ce lieu elle dessine, modélise et confectionne à la main les créations pour sa marque Capéu :

– Collections de bérets, bobs, casquettes, etc.

– Pièces uniques ou séries limitées de chapeaux en feutre ou en paille dans des formes diverses

– Couvre-chefs pour le monde du spectacle, cinéma, théatre, danse etc.

Pour cela elle utilise des outils, matières et techniques très variées, à venir découvrir à l’occasion des JEMA 2023.

(Petite info pratique : l’atelier est situé au 1er étage sans ascenseur)

Atelier Capéu 61 rue saint nicolas 49400 saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/atelier_capeu/ »}, {« type »: « email », « value »: « pauline@ateliercapeu.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ateliercapeu.fr »}]

Pauline C.G.