Visite guidée de l'atelier du CAPAC de voile traditionnelle

Samedi 16 septembre, 09h00
Atelier CAPAC

Présentation des activités du CAPAC, techniques de pêche sur maquettes, noeuds marins, …

Atelier CAPAC
9 avenue Secrétan, 14160 Dives-sur-Mer
Dives-sur-Mer
14160 Calvados
Normandie

02 31 24 04 56
http://www.capac.over-blog.com

Atelier de restauration de l'association CAPAC, restauration et entretien de bateaux de travail à voiles traditionnelles.

