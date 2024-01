Atelier « Candidater en Master » pour les étudiants internationaux CMI Rennes Rennes, jeudi 22 février 2024.

https://bit.ly/CMI-monmaster-2024

Du 2024-02-22 09:00 au 2024-02-22 12:00.

Le jeudi 22 février 2024, le CMI Rennes, le service d’orientation de l’Université de Rennes et le service d’orientation de l’Université Rennes 2 s’associent pour proposer une matinée d’ateliers aux étudiants internationaux souhaitant préparer une candidature en Master en France.

En introduction, les étudiants actuellement en Licence (ou équivalent) seront invités à découvrir la plateforme « Mon Master » mise en place en 2023.

La matinée se poursuivra par des ateliers de conseils à la rédaction de CV et de lettre de motivation, et de préparation à l’entretien. Un temps sera accordé pour les conseils personnalisés.

CMI Rennes 1 place paul ricoeur, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine