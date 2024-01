Atelier « Candidater en Master » pour les étudiants internationaux CMI Rennes Rennes, jeudi 22 février 2024.

Atelier « Candidater en Master » pour les étudiants internationaux Une matinée d’ateliers pour préparer sa candidature en Master Jeudi 22 février, 09h00 CMI Rennes Gratuit, sur inscription, réservé aux étudiants internationaux des établissements membres du CMI Rennes

Le jeudi 22 février 2024, le CMI Rennes, le service d’orientation de l’Université de Rennes et le service d’orientation de l’Université Rennes 2 s’associent pour proposer une matinée d’ateliers aux étudiants internationaux souhaitant préparer une candidature en Master en France.

En introduction, les étudiants actuellement en Licence (ou équivalent) seront invités à découvrir la plateforme « Mon Master » mise en place en 2023.

La matinée se poursuivra par des ateliers de conseils à la rédaction de CV et de lettre de motivation, et de préparation à l’entretien. Un temps sera accordé pour les conseils personnalisés.

Atelier dispensé en français.

Dans le cas où nous recevrions de trop nombreuses demandes, la priorité sera donnée aux étudiants en Licence 3.

