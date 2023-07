Visite de l’atelier Campagn’Art Atelier Campagn’Art Saint-Galmier Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Galmier Visite de l’atelier Campagn’Art Atelier Campagn’Art Saint-Galmier, 16 septembre 2023, Saint-Galmier. Visite de l’atelier Campagn’Art 16 et 17 septembre Atelier Campagn’Art Audrey Dorvidal vous accueille dans son atelier. Elle crée des meubles, des tableaux, des objets d’intérieur et de la décoration rustique. Atelier Campagn’Art 1 bis rue du Cloître, 42330 Saint-Galmier Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

©Mairie de Saint-Galmier

