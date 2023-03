Découverte de l’orfèvrerie : Fabrication, Restauration, Coutellerie, Création Atelier Camille Orfèvre, 1 avril 2023, Paris.

L’orfèvrerie désigne à l’origine le travail des métaux précieux, principalement l’argent massif mais aussi le laiton, bronze ou l’étain.

Avec le souci du détail et de finesse d’autrefois, la maison Camille Orfèvre fait perdurer ce savoir-faire en fabriquant des pièces pour la plupart des grandes maisons d’orfèvrerie parisiennes.

Elle collabore avec des designers, bijoutiers, joailliers travaillant dans le Marais à Paris (quartier de la bijouterie), restaure les pièces de particuliers, hôteliers, antiquaires et marchands d’art. Le tout avec des techniques et outils traditionnels.

Lors de ces Journées Européennes des Métiers d’Art, l’atelier Camille Orfèvre ouvre ses portes pour partager ce savoir-faire millénaire.

Au programme démonstrations de planage et débosselage, avec possibilité de ramener une timbale en argent massif pour une restauration offerte*.

Les différentes étapes et techniques d’orfèvrerie seront expliquées pas à pas aux visiteurs.

*dans la limite d’une par personne sous réserve de l’état de la pièce.

